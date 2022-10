Nicht nur der von Kuleba abgesetzte Hilferuf per Twitter, sondern auch seine Video-Schalte aus dem Luftschutzbunker an den EU-Außenrat, mache die Situation deutlich, erklärt Baerbock. Der Frieden in Europa werde im "wahrsten Sinne des Wortes" so angegriffen, dass der ukrainische Außenminister Kuleba in Sicherheit gebracht werden müsse.