Da Frauen aber nach wie vor vermehrt in Berufen wie etwa der Pflege arbeiten, die eher schlecht bezahlt werden, seltener in Führungspositionen arbeiten und öfter in Teilzeit tätig sind als Männer, werden auch die sogenannten bereinigten Lohnunterschiede ermittelt. Hier werden die strukturellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern herausgerechnet, sodass ermittelt werden kann, inwiefern sich die Löhne auch bei identischer Ausbildung, Tätigkeit, etc. unterscheiden würden.