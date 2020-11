Das Land hat einen düsteren Corona-Winter vor Augen, doch Annalena Baerbock setzt auf Hoffnung. In diesem "schlimmen Jahr" zeige sich, was alles passieren könne, sagte die Grünen-Chefin zum Auftakt des digitalen Bundesparteitags in Berlin. "Doch was das Virus kann, das können wir schon lange!" Schnell finde die Menschheit einen Impfstoff. "Wir können Wunder bewirken."