Etwa in Bezug auf die Formulierung "Wer immer nur von der Gegenwart aus denkt, verharrt in der Kurzfristigkeit und verliert an strategischer Tiefe" in Baerbocks Buch. Der letztere Satzteil stammt offenbar aus einem Aufsatz der Politologin Florence Gaub, in dem es heißt: "Wer ständig in Krisen denkt, verharrt in der Kurzfristigkeit und verliert an strategischer Tiefe."