Er ruiniert sein eigenes Volk damit und so wie die Menschen jetzt auf die Straße gehen, der Beitrag vorher hat sehr deutlich gemacht, dass ist unglaublich. Die Leute werden verhaftet. Ihnen wird angedroht, ihr kommt auf Jahre ins Gefängnis und trotzdem sagen sie: Es ist nicht unser Krieg! Und ich glaube, das ist wichtig, auch hier in Deutschland immer wieder deutlich zu machen. Das ist nicht der Krieg von Russinnen und Russen, sondern der eines russischen Präsidenten.



ZDF: Ihr Amtskollege aus den USA Blinken hat zu erkennen gegeben, dass Vorbereitungen getroffen werden, eine Exilregierung, eine ukrainische einzurichten, die dann quasi einspringt in dem Moment, wo Präsident Selenskyj etwas passieren sollte, können Sie das bestätigen?



Baerbock: Wir bereiten alle möglichen Szenarien vor. Das habe ich ja deutlich gemacht mit Blick auf die Sanktionen, dass wir alles prüfen und alles genau anschauen. Und auch alle anderen Maßnahmen schauen wir uns genau an. Aber klar ist: Wir stehen an der Seite dieser ukrainischen Regierung. Sie verteidigen ihr Land mit allem, was sie haben. Der Präsident ist selber vor Ort, der Außenminister. Alle sind vor Ort, um ihr Land zu verteidigen, weil das ist ein Kampf um Freiheit. Und daher ist es so wichtig, dass wir die ukrainische Regierung unterstützen. Auch das wurde von unterschiedlichen Staats- und Regierungschefs der Welt, der israelische war ja auch gerade vor Ort, deutlich gemacht - das ist die legitime Regierung der Ukraine und die Weltgemeinschaft steht hinter dieser Regierung.