Von Riad aus flog Baerbock am Mittag nach Israel. In Ramallah in den Palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland war zunächst ein Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje geplant. In Tel Aviv wollte die Außenministerin am Abend mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen und Oppositionsführer Jair Lapid sprechen.