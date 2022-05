Finnland will offiziell einen Antrag auf Aufnahme in die Nato stellen. Das sagten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin an diesem Sonntag in einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Helsinki. Es wurde erwartet, dass das finnische Parlament die Entscheidung in den kommenden Tagen billigt, was jedoch als Formalität gilt. Ein förmliches Beitrittsgesuch wird dann bei der Nato in Brüssel eingereicht werden, wahrscheinlich in der kommenden Woche.