Das Normandie-Format geht zurück auf ein Treffen von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine in der Normandie. An den Stränden im Norden Frankreichs waren 1944 die Truppen der Anti-Hitler-Allianz gelandet. Die Invasion läutete den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs ein.



2014 trafen sich am Rande der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande mit den Staatschefs Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, um im Konflikt um die Ost-Ukraine zu vermitteln. Es schlossen sich weitere Treffen in diesem Format auf Spitzen- und Ministerebene an.



Quelle: dpa