Die Ukraine solle endlich wieder in Frieden leben dürfen, so Baerbock. Russland müsse anerkennen "was unsere Friedensordnung international ausmacht". Man müsse auch daran erinnern: "Die Ukraine hat in den 90er-Jahren freiwillig ihre Atomwaffen abgegeben, weil sie an Frieden geglaubt hat." Was wäre das für ein Zeichen, würde Russland diesen Krieg nun gewinnen? Baerbock betont weiter: