Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Sonntag mit, Minister Sergej Schoigu sei in den "südlichen Militärbezirk" gereist und habe Truppen in den "Gebieten der militärischen Spezialoperation" besucht. Schoigu habe sich auch an die Front begeben, um mit Soldaten zu sprechen, hieß es vom Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram.