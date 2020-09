Die täglichen Wartungsfahrten nach Wien nutzt die Bahn, um eine ungewöhnliche neue Nachtzugverbindung anzubieten: von Rostock über Berlin, Leipzig, Jena, Nürnberg und Passau in die österreichische Hauptstadt. Abfahrt in Rostock 20:22 Uhr, Ankunft in Wien am nächsten Tag um 10:45 Uhr. In der Gegenrichtung mit ähnlichen Fahrzeiten. Wer mitfährt muss es sich allerdings auf Sitzplätzen bequem machen: Schlafwagen gibt es nicht.