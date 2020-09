Mit diesen Mitteln können wir das Schienennetz weiter auf Vordermann bringen Ronald Pofalla, Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019. Und: Es würde sich um die bislang größte Summe handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin mit.



"Mit diesen Mitteln können wir das Schienennetz weiter auf Vordermann bringen." Insgesamt will der bundeseigene Konzern in diesem Jahr rund 1.800 Kilometer Gleise und mehr als 1.900 Weichen erneuern. 160 Brücken sollen zudem modernisiert werden. Der größte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat, um die bestehende Infrastruktur zu erneuern.