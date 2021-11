Monopolkommission für Aufspaltung der Bahn

Gleichzeitig fordert die Monopolkommission einen Verkauf der bestehenden Staatsbeteiligungen an den ehemaligen Monopolisten Post und Telekom. An der Deutschen Post hält der Bund derzeit über die Staatsbank KfW etwa 21 Prozent, an der Deutschen Telekom mehr als 30 Prozent. Zusammen sind die beiden Aktienpakete an den Dax-Konzernen derzeit an der Börse fast 40 Milliarden Euro wert.