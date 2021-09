Nach dem Scheitern der Deutschen Bahn, den Streik per Eilantrag gerichtlich verbieten zu lassen, müssen sich Bahn-Kunden auch am Wochenende auf eine massive Einschränkung des Zugverkehrs einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will den Streik bis zum geplanten Ende am Dienstag um 2.00 Uhr fortsetzen.