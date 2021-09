Die Lokführergewerkschaft zeigte sich derweil zufrieden mit dem bisherigen Streikergebnis. "Was die Frage des Streikergebnisses betrifft, sind wir sehr zufrieden", sagte GDL-Chef Claus Weselsky im ZDF Morgenmagazin. So gut wie keine Züge würden derzeit fahren, "sowohl im Regionalverkehr als auch im Fernverkehr", so Weslesky.