Im festgefahrenen Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn (DB) hat die Bundesregierung an die Tarifpartner appelliert, die negativen Auswirkungen auf die Fahrgäste und die Wirtschaft "wirklich auf das unvermeidbare Maß" zu beschränken. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Dieser Appell erging demnach "auch vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens".