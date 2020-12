Die Vernehmer haben den Inhalt des Geständnisses zusammengefasst. Frontal21 liegt es vor: "Alexander R. habe in seiner Werkstatt in Deutschland Waffen in einen PKW Golf gepackt, einige Kalaschnikows, einige Pumpguns", heißt es in den Akten. Weiter erzählt der Zeuge den kroatischen Ermittlern, Alexander R. "interessiere sich für automatische Waffen, Kurzwaffen, Pumps, Skorpione und Kalaschnikows".