Zum Auftakt der vermutlich größten Protestaktion gegen die Regierung von Ex-Armeechef Prayut Chan-o-cha in Thailand haben mehrere hundert Studenten Meinungsfreiheit und Demokratie gefordert. Sie versammelten sich am Samstag in der Hauptstadt Bangkok vor dem abgesperrten Gelände der Thammasat-Universität und forderten Einlass. "Nieder mit der Diktatur. Es lebe die Demokratie", riefen die Studenten - und brachen schließlich gewaltsam die Tore auf, um auf das Gelände zu strömen.