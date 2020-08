Die Staatsanwaltschaft in New York hat ihn und mehrere Mittäter der Verschwörung zu Betrug und Geldwäsche angeklagt. Und darum geht es: Mit großem Tamtam in den Sozialen Medien, im Fernsehen und auf öffentlichen Veranstaltungen hatten Bannon und Mitangeklagte um Spenden für den gemeinnützigen Verein "We Build the Wall" geworben - eine Organisation, die von ihnen kontrolliert wurde, so die Staatsanwaltschaft.