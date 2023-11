Barbuda: Nach dem Sturm kommen die Investoren

Ihr Protest gilt dem Bau des Flughafens auf Barbuda ab September 2017, dem Monat, in dem der verheerende Sturm "Irma" auf die Insel traf. Die rasche Landnutzung internationaler Bauunternehmen unmittelbar in der Notlage nennen Kritiker ein Beispiel für Katastrophen-Kapitalismus. "Was sich auf der Karibikinsel Barbuda abspielt, ist ein Mikrokosmos für das, was in unserer Welt falsch läuft", schrieb UN-Sonderermittler David Boyd im Oktober auf der Plattform X.