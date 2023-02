Bartsch: Nein, China hat starke Interessen in diesem Konflikt. China hat von Anfang an Russland politisch unterstützt, hat es wirtschaftlich unterstützt, steht eng an der Seite Russlands. Das hat sich heute bei dem Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi in Moskau bei Wladimir Putin auch wieder gezeigt. Da ist ganz klar unterstrichen worden, dass China an der Seite Russlands steht.