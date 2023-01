Mit Blick darauf, dass die Linke nur noch in einem westdeutschen Ladesparlament vertreten ist - in Hessen - hofft Bartsch auf Erfolge bei den kommenden Landtagswahlen in Berlin und Bremen. Zudem sei man in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern bereits in Regierungsverantwortung. "Das wollen wir erhalten", betont Bartsch.