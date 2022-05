Bundestagspräsidentin : Bärbel Bas will nach Kiew reisen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will als bislang höchste Repräsentantin Deutschlands nach Kiew reisen. Sie habe den Wunsch, auf Einladung ihres Amtskollegen Ruslan Stefantschuk in die Ukraine zu fahren. Gemeinsam mit ihm will Bas der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken und politische Gespräche, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage. Das Weltkriegsgedenken in der Ukraine ist am 8. Mai, also am kommenden Sonntag.