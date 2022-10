Baustopp : Keine neuen Sozialwohnungen in Dresden

Thomas Löser zeichnet eine düstere Prognose. Wenn es so weiter geht, wird auch im kommenden Jahr niemand auf der Baustelle in der Dresdner Johannstadt arbeiten. Jetzt liege es am Land und am Bund, schnell Lösungen zu schaffen und die Förderkulisse anzupassen - damit gerade auch in Zeiten der Krise in den sozialen Wohnungsbau investiert werden kann.