Ab Dienstag wird das öffentliche Leben in Bayern noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Am Mittwoch müssen nicht für die Grundversorgung nötige Geschäfte sowie Restaurants schließen. Das bestätigte Söder am Sonntagabend. Ähnliche Beschränkungen gibt es bereits in Berlin.