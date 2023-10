Landtagswahl in Bayern : Die Debatten werden schriller

Genau da konnte die AfD offenbar punkten. In Bayern sind die Rechtsradikalen nun in der Rolle des Oppositionsführers. Die AfD wird also auf Markus Söder antworten, wenn der eine Regierungserklärung abgibt und nicht mehr die Grünen. Die politische Auseinandersetzung dürfte so nochmal an Schärfe gewinnen. Zumal in einer Zeit, in der die Union in der Frage einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD uneins ist.