Dominierendes Thema der Parteitagsrede von CSU-Chef Markus Söder: Die Corona-Pandemie. Söder zeichnet beim digitalen Parteitag ausgehend von der aktuellen Infektionslage ein düsteres Bild für die kommenden Monate. Um Deutschland herum, in ganz Europa würden die Fallzahlen bereits wieder explodieren. Die Weltgesundheitsorganisation sehe Europa in einer ganz kritischen Phase.



Trotz der steigenden Zahlen und dem nach wie vor fehlenden Impfstoff brauche es keinen grundlegenden Strategiewechsel im Umgang mit der Pandemie, um etwa eine Durchseuchung und damit eine Herdenimmunität zu erreichen, sagt Söder.



Zur Rolle der CSU bei der Bundestagswahl betont Söder: "Mein Platz ist immer bei euch, also in Bayern." Er rammt aber, was die Kandidatenkür angeht, deutliche Pflöcke für die CSU ein: Die CDU habe das Vorschlagsrecht - aber die CSU sei nicht nur da, um das dann abzunicken. "Keiner kann ohne die Stimmen aus Bayern und ohne die Unterstützung der CSU gewinnen", sagt Söder.



Vor allem warnt er die Union angesichts der aktuellen guten Umfragewerte vor Siegesgewissheit. "Es wird ein Wimpernschlagfinale werden", mahnt er. Es werde "spannend wie nie".



Söder kündigt auch an, das öffentliche Zeigen der Reichskriegsflagge in Bayern verbieten zu wollen.



Quelle: dpa