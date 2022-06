Innenminister und Polizei : Bayern will keinen Gipfel mehr

Laut Landespolizeipräsident Michael Schwald waren rund um den Tagungsort auf Schloss Elmau in den vergangenen Tagen bis zu 10.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Insgesamt seien rund 18.000 Beamte wegen des G7-Gipfels vor allem in München und in der Region Garmisch-Partenkirchen im Einsatz gewesen. In diesem Zusammenhang habe es 37 Festnahmen gegeben. 1.400 Personalien seien aufgenommen worden, in elf Fällen seien Menschen in Gewahrsam genommen worden.