Natürlich sei mit der Rettung von Menschen im Mittelmeer kein migrationspolitisches Problem gelöst, sagte Bedford-Strohm in einem ZDF-Fernsehgottesdienst aus Palermo. Man dürfe jedoch niemanden in Not alleine lassen, betonte der bayerische Landesbischof in einer Auslegung des biblischen Gleichnisses vom Barmherzigen Samariter.