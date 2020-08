Der Libanon durchlebt derzeit die verheerendste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Seit Mitte Juni befindet sich das libanesische Pfund im freien Fall, die Arbeitslosenrate steigt. Die Krise wurde in den vergangenen Monaten durch die Corona-Pandemie verschlimmert. Aus Protest gegen wochenlange massive Stromausfälle hatten Demonstranten am Dienstag versucht, das Energieministerium in Beirut zu besetzen. In Teilen des Landes hatte es in den vergangenen Wochen bis zu 20 Stunden am Tag keinen Strom gegeben.



Das Land ringt zudem seit Jahren mit ausufernder Korruption und Misswirtschaft. Die Regierung von Ministerpräsident Hasan Diab hatte erst im Januar ihre Arbeit aufgenommen und bemüht sich seitdem um internationale Unterstützung. Seit zwei Monaten wird mit dem IWF über dringend benötigte Finanzhilfen verhandelt. Zudem kam es zuletzt an der Südgrenze des Landes zu wachsenden Spannungen zwischen der militanten Hisbollah-Miliz und Israel.



Quellen: dpa, AFP, AP