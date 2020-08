Der Libanon gehört zu den Staaten weltweit, in denen Vermögen am ungerechtesten verteilt sind. Die reichsten zehn Prozent aller erwachsenen Libanesen verfügen über mehr als 70 Prozent des gesamten Privatvermögens.



Besonders von Armut betroffen sind Flüchtlinge, von denen der Libanon bis zu 1,5 Millionen aus Syrien aufgenommen hat. Viele von ihnen leben unter dramatischen Umständen. Es gibt keine offiziellen Flüchtlingslager, weil der libanesische Staat argumentiert, dass aus den einstigen palästinensischen Flüchtlingscamps nach Jahrzehnten Stadtteile geworden sind, in denen die Menschen bis heute leben.



Seit dem arabisch-israelischen Krieg 1948 leben im Libanon rund 450.000 palästinensische Flüchtlinge, die Hälfte von ihnen noch in Flüchtlingslagern. Etwa 65 Prozent der Palästinenser leben nach wie vor in Armut. Für Palästinenser gelten im Libanon Einschränkungen: Sie dürfen nicht in allen Berufen arbeiten und kein Eigentum besitzen.



Quelle: epd