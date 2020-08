Springer: Das Gesundheitssystem im Libanon funktioniert nach dem Motto: No cash, no treatment. Einst war die Medizin im Libanon eine ganz zentrale Säule. Leute kamen aus den Golfstaaten, um sich die Oberweite machen zu lassen oder die Lippen aufzuspritzen. Während des Syrienkrieges wurden sehr viele Verletzte in den Libanon gebracht, weil die Chirurgen dort spezialisiert waren, Körper zu reparieren. So hat man in den Krankenhäusern ISIS-Offiziere, neben syrischen Offizieren, neben Revolutionären behandelt.