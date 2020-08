Und dann leben noch mehr als eine Million syrische Flüchtlinge im Libanon - gemessen an der Einwohnerzahl so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Auch ihre Not dürfte jetzt weiter wachsen. Zudem diente der massiv zerstörte Beiruter Hafen der Einfuhr von Hilfsgütern für das Bürgerkriegsland.