Deutschland bietet dem Libanon auch einen größer angelegten Hilfseinsatz der Bundeswehr an. Am Vormittag soll ein medizinisches Erkundungsteam in Beirut eintreffen. Zudem sei die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" von Limasol auf Zypern in Richtung Libanon entsandt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.