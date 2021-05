Am Abend werden die Staats-und Regierungschefs über neue Maßnahmen beraten, schließlich geht es um ein Flugzeug, das in einem europäischen Mitgliedsland registriert ist (Irland), das von einer EU-Hauptstadt in einer andere flog (Athen - Vilnius) und rund 170 Europäer an Bord hatte. Schon werden eine Sperrung des belarusischen Luftraums für EU-Fluglinien und Landeverbote für die belarusische Belavia in der EU diskutiert.