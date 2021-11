Wie die EU die Belarus-Krise entschärfen will

Nach Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate und den Libanon fliegt der für Migration zuständige EU-Unterhändler nun also in den Irak. Empfang in Bagdad im Palast des Ministerpräsidenten, ohne Presse, ohne Kameras. Nach der Drohnenattacke auf Premierminister Mustafa al-Kadhimi vor zehn Tagen sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem streng. Danach berichtet EU-Kommissionsvize Schinas aus dem Gespräch: