Im Konflikt wegen Migranten an der EU-Außengrenze zu Polen will die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia Bürger bestimmter Länder nicht mehr von der Türkei aus nach Belarus bringen. Auf Ersuchen der türkischen Behörden werde Belavia ab sofort Bürgern aus Syrien, dem Irak und dem Jemen keine solchen Flüge mehr erlauben, teilte die Airline am Freitag mit. Das Regelung gilt demnach bereits ab Freitag.