Er trifft sich am Montag in Moskau mit Kremlchef Putin. Es handele sich um einen "Arbeitsbesuch", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Bei dem Treffen gehe es um "die Perspektiven des Integrationsprozesses" zwischen beiden Ländern, hieß es in einer Kreml-Erklärung. Die USA kündigten unterdessen an, Sanktionen gegen belarussische Vertreter zu einzuführen. Der 66-Jährige verlässt damit erstmals seit der heftig kritisierten Präsidentenwahl vom 9. August das Land. Minsk bereitet sich derweil auf die nächsten Massenproteste vor.