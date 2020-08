Kalesnikawa: Die Proteste, die jetzt stattfinden in ganz Belarus, die sind komplett dezentralisiert, die finden nicht nur in Minsk statt, sondern im ganzen Land, in jeder kleineren oder größeren Stadt, in allen Gebieten. Zum Beispiel heute war es schon ein sehr beeindruckendes Gefühl, im Museum, in der Philharmonie, in Fabriken: Die Leute sind einfach rausgegangen aus diesen Institutionen, alle zusammen und solidarisch. Natürlich war es auch unser Ziel, die Leute zu vereinen, damit wir uns als ein Volk fühlen und, dass wir zusammen eine neue Zukunft aufbauen möchten.