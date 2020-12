Kolesnikowa: Ich bin ein sehr aktiver Mensch, da ist es natürlich schwer, sich in einem abgegrenzten Raum zu befinden. Aber ich habe ab den ersten Tagen beschlossen und gedacht, dass das Gefängnis eine neue Erfahrung ist, eine neue Lektion des Lebens und keine Tragödie. Und ich bemühe mich, auf maximal nützliche Weise diese Zeit zu nutzen. Ich studiere und lerne selbst hier und werde jeden Tag besser: Neue Bücher sind neues Wissen. Sport, jeden Tag, und neue Ideen und neue Projekte. The show must go on!