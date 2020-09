Die belarussische Staatsagentur Belta meldete, Maria Kolesnikowa habe versucht, das Land illegal in Richtung Ukraine zu verlassen, und sei dabei festgenommen worden. Zwei ihrer Mitarbeiter, die Kolesnikowa begleiteten, sei der Grenzübertritt gelungen, berichtet ZDF-Korrespondent Christian Semm.



"Es scheint sich zu bestätigen, was viele vermutet hatten, [...] dass das System Lukaschenko hinter dem Verschwinden steckt", so Semm.