Montagmorgen mehrten sich die Berichte nach einem Verschwinden Kolesnikowas. Augenzeugen sollen beobachtet haben, wie die Frau kurz nach 10 Uhr morgens am nationalen Kunstmuseum in Minsk in einen Wagen gezerrt wurde. Ein Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde - auf dem Kolesnikowa jedoch nur schwer zu erkennen ist - soll die mutmaßliche Entführung dokumentieren. Danach herrschte Funkstille. Kolesnikowa konnte nicht erreicht werden.