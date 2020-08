Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Litauen für die Aufnahme der belarusischen Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gedankt. Merkel habe am Montag mit Präsident Gitanas Nauseda telefoniert und mit ihm über die Situation in Belarus gesprochen, teilte die litauische Präsidentschaft am Montagabend mit. "Während des Gesprächs dankte die Kanzlerin Litauen für seine Hilfe für Swetlana Tichanowskaja und interessierte sich für deren Befinden und Pläne."