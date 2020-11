Heute kommt der russische Außenminister Sergej Lawrow nach Minsk. In Moskau wird weiter ganz genau beobachtet, wie sich die Lage in Belarus entwickelt. Bislang hält Moskau Lukaschenko notgedrungen die Treue. Lieber Lukaschenko als instabile Verhältnisse im kleinen Bruderstaat, so das Kalkül in Russland.