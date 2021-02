Der in Berlin lebende Alkajew wurde daraufhin unter Polizeischutz gestellt. Er glaubt, dass das Regime in Minsk weiterhin an den Mordplänen festhält: "Wo ist die Garantie, dass das Thema Auftragsmorde ad acta gelegt wurde? Im Gegenteil! Die Lage in Belarus hat sich total verschärft. Das Risiko ist da. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden umzubringen", sagt Alkajew im Interview mit Frontal 21.