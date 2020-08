Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Demonstrationen in Belarus mit dem Prager Frühling vor 52 Jahren verglichen. "Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Belarus bekommen die Ereignisse des Jahres 1968 eine neue Aktualität: Auch die Belarussinnen und Belarussen fordern Veränderung in ihrem Land", sagte Maas vor dem Abflug in das EU-Land Slowakei.