Für Rasche ist klar, dass das belarussische Vorgehen verurteilt werden sollte - die EU wirft Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten in Richtung EU zu schleusen. Die Solidarität mit Polen müsse aber an die Forderung geknüpft sein, geltendes EU-Recht einzuhalten. Danach sieht es allerdings nicht aus. Seehofer stellte in Warschau klar: "Das, was Polen in dieser Migrationskrise macht, ist richtig und ist legitimiert."