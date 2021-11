Migranten in Belarus: Der hybride Krieg

Lukaschenko setzt die EU damit erfolgreich unter Druck. Die Europäische Union, die sich stets auf Menschenrechte beruft, schaut derzeit zu, wie diese in der Grenzregion verletzt werden. Tausende Migranten harren an der EU-Außengrenze zu Belarus in provisorischen Camps aus. Rund 150 haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, die Grenze nach Polen "gewaltsam" zu überqueren, so das polnische Innenministerium.