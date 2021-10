Bislang kamen Kretschmer zufolge in diesem Jahr 4.000 bis 5.000 Menschen illegal über die polnisch-deutsche Grenze, an die auf deutscher Seite Brandenburg und Sachsen grenzen. Dies sei "eine große Herausforderung", stehe jedoch "in keinem Verhältnis zu dem, was wir 2015 gesehen haben", betonte er mit Blick auf die damals deutlich höheren Flüchtlingszahlen.