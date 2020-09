Am Ende soll Maria Kolesnikowa sogar ihren Reisepass zerrissen haben, nur damit sie nicht gezwungen werden konnte, in die Ukraine zu gehen. Nach ihrer Festnahme war sie offenbar zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern des oppositionellen Koordinierungsrats, Iwan Krawzow und Anton Rodnenkow, an die Grenze zur Ukraine gefahren worden. Beamte wiesen sie an, über die Grenze zu gehen.